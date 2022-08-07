رسالة يسرا لـ شيماء سيف في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة يسرا، الفنانة شيماء سيف بعيد ميلادها، الموافق اليوم 7 أغسطس الجاري.

ونشرت يسرا صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت يسرا على الصورة: "شيمو روح قلبي صاحبة أنضف قلب حياتي بيكي مليانة ضحك وفرحة، كل سنة وأنت سعيدة وناجحة يا أغلى شيمو على قلبي، ربنا يسعدك ويفرحك زي ما بتفرحي كل حبايبك".

ومن ناحية أخرى عرض لشيماء سيف مؤخرًا، في جدة، مسرحية "عائلة تس" تتضمن مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "حشمتس" الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه الأربعة في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

المسرحية بطولة النجوم: بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، محمد سلام، أوس أوس، وسليمان عيد وغيرهم، من إخراج أوتاكا.

كما شاركت شيماء سيف، الفنانة يسرا في مسلسل "أحلام سعيدة"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022، بطولة النجوم يسرا، غادة عادل، مي كساب، وشيماء سيف، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب"