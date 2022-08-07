أميرة أديب: غالبية اللبس اللي بجيبه كان بتاع ناس قبلي.. عشان البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة الشابة أميرة أديب، إن معظم ملابسها مستعملة من قِبل أخريات قبلها.

وذكرت أميرة، في مقطع فيديو عبر "ستوري إنستجرام": "أنا بتهزق كتير أوي لما حد يسألني التيشيرت بتاعك ده منين، أنا غالبية الحاجات اللي بجيبها بتبقى ساكند هاند، يعني بجيب لبس كان بتاع ناس قبل كده، عشان البيئة".

أضافت: "أنا مش بني آدمة بتتبسط خالص بالحاجات القيمة وكده، إني أجيب لبس غالي مش حاجة بتبسطني، اللبس بالنسبالي من أساسيات الحياة مش حاجة أنا بحبها أوي".

تابعت: "عشان كده مش بعرف معظم الوقت أقولكم لبسي ده منين لأن أنا نفسي مش عارفة هو من فين، فلو سمحتم بطلوا تهزقوني، ولما بيكون في حاجة أنا شاريها بقول والله".

جدير بالذكر أن أميرة أديب شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "مين قال"، والذي ضم مجموعة كبيرة من الشباب بينهم أحمد داش، إلى جانب النجم الكبير جمال سليمان، والفنانة نادين.

أميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، وبدأت خطواتها في عالم التمثيل مؤخرًا.