"اسكتي وروحي اغسلي المواعين" متابع يهاجم أميرة أديب.. كيف ردت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ردت الفنانة الشابة أميرة أديب، على أحد متابعيها الذي كتب لها عبر خاصية القصص القصيرة بموقع إنستجرام: "بس اسكتي وروحي اغسلي المواعين واعمليلي أكل".

وقالت أميرة: "الكومنت دي بتيجي كتير من رجالة فاكرين نفسهم لطاف أوي، أنا مش شايفة إن دي حاجة مهينة إنت بنئادم مش بتعرف تعمل أساسيات حياة مستني حد يغسل مواعينك ويعملك أكل لأنك يا حرام مش عارف".

وتابعت: "ده معناه إنك حد مش مسؤول ومستني إن حد يعملك أكل ودي حاجة سهلة جدا وبديهية جدا، الكومنتات دي بتضحكني هي حاجة مهينة بس ليكم".

واستكملت: "أنا بعرف أعمل كل حاجة لوحدي أنا عشت لوحدي 5 سنين، روح إنت اتعلم تغسل المواعين ومتستناش مامي أومراتك تعملهالك".

جدير بالذكر أن أميرة أديب شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "مين قال"، والذي ضم مجموعة كبيرة من الشباب بينهم أحمد داش، إلى جانب النجم الكبير جمال سليمان، والفنانة نادين

أميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، وبدأت خطواتها في عالم التمثيل مؤخرًا.

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