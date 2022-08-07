أميرة أديب عن أسعار الساحل الشمالي: "اللي بيحصل مهزلة.. كده أوفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة الشابة أميرة أديب، إن الأسعار في الساحل الشمالي مبالغ فيها للغاية.

وذكرت أميرة، في مقطع فيديو عبر "ستوري إنستجرام"، إن صديقة لها ذهبت لشراء زجاجة مياه، فوجدت ثمنها 250 جنيها، مضيفة: "دي أول مرة أجي الساحل الشمالي السنة دي، ودي كانت أول سنة برضه أسافر أكثر من مكان في الصيف خارج مصر، وصرفت في كل سفرية أقل بكتير من اللي بصرفه في الساحل".

وتابعت: "اللي بيحصل ده مهزلة، فيه حاجات أكتر في مصر ممكن نعملها وتكون أرخص بكتير.. مصر كبيرة أوي وحلوة.. كده أوفر".

جدير بالذكر أن أميرة أديب شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "مين قال"، والذي ضم مجموعة كبيرة من الشباب بينهم أحمد داش، إلى جانب النجم الكبير جمال سليمان، والفنانة نادين.

أميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، وبدأت خطواتها في عالم التمثيل مؤخرًا.