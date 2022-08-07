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اليوم.. تكريم النجم محمد صبحي بنادي الصيد المصري ببورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم نادي الصيد المصري ببورسعيد الفنان الكبير محمد صبحي اليوم الأحد في السابعة مساء بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، ويعقب التكريم ندوة ولقاء مفتوح مع أعضاء النادي ومبدعي وفناني ومثقفي محافظة بورسعيد، ويتزامن اليوم مع الذكري السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة .

وقالت السيدة رجاء شادوفة مقرر اللجنة الثقافية أن أطفال النادي سوف يستقبلون محمد صبحي بأغنية "بابا ونيس" وبعدها تبدأ مراسم التكريم وكلمات الترحيب بالفنان الكبير من قبل المحافظ، ثم المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس الإدارة، وتقدم اللقاء والتكريم كمذيعة ربط الدكتورة دينا عساف، ويعقب ذلك لقاء مفتوح للاستماع إلي مشوار الفنان والنجم محمد صبحي كقدوة مؤثرة بالمجتمع المصري، وينتهي اللقاء بصورة تذكارية مع أعضاء النادي وقياداته

خلال اللقاء سيُمنح الفنان محمد صبحي درع باسم اللجنة الثقافية بالنادي، ودرع باسم مجلس الإدارة بالدقي وهدية تذكارية من أعضاء وعضوات اللجنة الثقافية عبارة عن (بورتريه بالفحم بالألوان )

يذكر أن الفنان محمد صبحي يجري حاليا اختبارات لاختيار مواهب جديدة لفرقة استديو الممثل، كما سيبدأ قريبا بروفات مسرحيته الجديدة " عيلة .. إتعملها .. بلوك " التي مقررا عرضها مع بداية الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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