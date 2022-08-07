شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي نابولي يهاجم الكاف.. والاتحاد الأفريقي يرد بقوة ويطالب الفيفا بالتدخل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس أن الفريق عاني بشدة بسبب مسابقات الكاف خلال المرحلة السابقة وتضارب المواعيد، وشدد على ضرورة عدم إرسال لاعبيه للمسابقات الأفريقية خلال الفترة القادمة بعد هذا التعامل.

وأعرب اللاعب عن غضبه من هذا التضارب الذي حدث فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، إضافة إلى بعض المسابقات الآخري فى أمريكا الجنوبية، والتي حرمت الفريق من الإستفادة من مدافعهم السنغالي السابق خاليدو كوليبالي والمنتقل حديثًا للدوري الإنجليزي.

إضافة إلى حرمان الفريق من لاعب الوسط الكاميروني فرانك أنجسيا، والذي

أنضم هو الآخر لصفوف منتخب بلاده، مما أثر على ترتيب الفريق بشكل كبير وواضح فى اليطولة المحلية خلال مجريات الموسم المنقضي.



الاتحاد الأفريقي يوضح موقفه من تصريحات أوريليو

وأكد الاتحاد الأفريقي "كاف" عن إستيائه من تصريحات رئيس النادي الإيطالي، والذي هاجم فيها مسابقات الكاف بشكل مباشر، الأمر الذي زاد من حدة الصراع بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن "الكاف" فى بيان رسمي أن الجميع هنا يشعر بالذهول من هذه التصريحات غير المدروسة، والسبب وراء خروج مثل هذه التصريحات فى تلك الفترة، لا سيما أن البطولة أنتهت منذ عدة شهور ولم تخرج أي أحاديث حينها.



الاتحاد الأفريقي يتخذ إجراءاته فى الدفاع عن حقوقه

وقرر الإتحاد الأفريقي تقديم شكوي رسمية فى رئيس نادي نابولي خلال الفترة القادمة، مشيرة أن المواعيد التي تم وضعها وافق عليها الاتحاد الأوربي "يويفا"، وأن الجميع يجب عليه إحترام القارة الأفريقية ومسئوليها، مثلما يتم إحترام الإتحادات الآخري.

فى المقابل يؤكد" الكاف" إلتزام المنتخبات الأفريقية بلاعبيها فى أي مسابقة من مسابقات الإتحاد القادمة حال تم إستدعائهم، وأن ذلك حق مشروع لجميع المنتخبات، ولن يستطيع أحدًا أن يمنع مثل هذا الشئ.