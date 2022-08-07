شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عمهم" يضيف 508 آلاف جنيه لإيراداته ليلة السبت فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام إيرادات بلغت 508,327 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس السبت، لتتخطى محصلة إيرادات الفيلم 43 مليون جنيه حصدها خلال 32 يوم عرض، إذ انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الموافق 7 يوليو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى.

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

ويعرض بجانب عمهم فى موسم عيد الأضحى فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وفيلم "بحبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى، و"تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز.

ويعود محمد إمام بفيلم "عمهم" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "لص بغداد" فى عام 2020 وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.