شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى بشارة يتحدث عن "حلقة" أحمد زكى فى فيلم كابوريا وسبب الخلاف بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج خيرى بشارة، عن القصة الحقيقية لحلقة أحمد زكى فى فيلم كابوريا، عبر حسابه على فيس بوك.

وكتب خيرى بشارة، قائلاً: "كلاهما يكذب، والنجاح الهائل دائما ما يأتي بالأكاذيب ويروج لها، القصة الحقيقية لحلقة أحمد زكي في فيلم كابوريا، أنني بعد المعاينات في الساحات الشعبية، فردت الصور علي طاولة الطعام في الصالة بمنزلي في شبرا".





وتابع: "وبمقارنة الصور ببعضها البعض، وجدت لدهشتي ان الملاكمين البسطاء من الطبقات الشعبية التي أعشقها، معظمهم - ان لم يكن كلهم- قد حلقوا رؤوسهم علي نمط قصة شعر تايسون الشهيرة، من هنا أتخذت قراري بحلاقة شعر أحمد زكي، ولكنه أعترض بشدة، فأحضرت الحلاق قبل تصوير بيوم واحد فقط وهددت انه ان لم ينصاع للأمر فلن يكون هناك تصوير في الغد".

وأضاف خيرى بشارة،"اختفي أحمد زكي بعض الوقت ثم ظهر بعد ان حلق كما أردت له وهو سعيد للغاية بنفسه وقد اعجب بهيئته هذه هي القصة الحقيقية كاملة، والمدهش أن كاتب السيناريو يعلم الحقائق كاملة ولا أدري لماذا جاري أحمد زكي في خياله غير الحقيقي، عموماً برجاء عدم الترويج للأكاذيب".