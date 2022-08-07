شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان يحيى ذكرى وفاة دلال عبد العزيز بصورة قديمة والدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإعلامى رامى رضوان، على إحياء ذكرى وفاة حماته الفنانة دلال عبد العزيز، التى توفيت في مثل هذا اليوم 7 أغسطس من العام الماضى 2021، حيث نشر صور لها عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ونشر رامى رضوان، صور عبر حسابه على "إنستجرام"، للفنانة دلال عبد العزيز، وعلق عليها: اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بها هناك".

وأضاف: "اللهم ارحمها واغفر لها وانظر اليها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.. اللـهـم اجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفواً وغفراناً، اللـهـم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط إقدامها، وأسكنها في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك (صلي الله عليه وسلم)، وتابع: "اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء".



حساب رامى رضوان على انستجرام

توفيت دلال عبد العزيز بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا لمده ثلاثة أشهر، وتعد دلال من أهم نجمات جيلها فكانت بارعة فى أدائها التمثيلى التى ظهرت به فى مجالات السينما والدراما والمسرح.

يأتى هذا فيما سبقته الفنانة دنيا سمير غانم، التى نشرت، اليوم، صورة لوالدتها الراحلة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت دنيا سمير غانم، على الصورة: "رب اجعل مقامها فى الفردوس الأعلى عدد ما نبض قلبنا للشوق لها، اللهم ارحمها وأذقها حلاوة الجنة و طيب الجنة و نعيم الجنة، ربنا يسعدك يا أجمل أم فى الدنيا، شكرا على كل حاجة يا أمي".

كذلك أحيت الفنانة إيمى سمير غانم، ذكرى وفاة والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، حيث نشرت العديد من الصور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت إيمى سمير غانم، على صورة نشرتها لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز: "حبيبتى يا مامى ربنا يرحمك ويرزقك السعادة فى الجنة انتى وبابي، انتوا فى قلبى وأحلامى كل يوم، نرجو قراءة الفاتحة"، كما نشرت صورة لها لوالديها الراحلين، سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعلقت عليها: "حبايبى الغاليين".