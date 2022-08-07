شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز ترد على ادعاءات زوجها السابق بشأن علاقتها مع أبنائهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت المغنية العالمية بريتنى سبيرز، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صباح اليوم، على مقابلة زوجها السابق كيفين فيدرلاين مع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أعربت بريتنى عن أسفها، قائلة: "إنه لأمر محزن أن أسمع أن زوجى السابق قد قرر مناقشة العلاقة بينى وبين أطفالى".



رد بريتنى سبيرز على زوجها السابق



رد بريتنى

وأضافت في منشورها عن شون بريستون، 16 عامًا، وجايدن جيمس 15 عامًا، "أعطيتهم كل شيء"، وتابعت: "كما نعلم جميعًا، فإن تربية الأولاد المراهقين ليست سهلة على الإطلاق لأى شخص".



زوجها يرد على الادعاءات

وأضافت: "كلمة واحدة سأقولها.. قالت لى أمى: يجب أن تتركى الأبناء لأبيهم"، وأنهت بريتنى المنشور المختصر بإضافة، "أتمنى لكم يوما سعيدا"، فيما قالت في منشور آخر، إنها خضعت للسيطرة والمراقبة لما يقرب من 15 عامًا تحت وصاية والدتها.

يأتى هذا فيما نشرت، بريتنى، أمس، صورة تجمعها بزوجها صاحب الأصول الإيرانية سام أصغرى، وتغزلت فيه مشيرة إلى أنه حب حياتها وتريد بناء الحياة معه، داعية بالمزاح "أتمنى ألا نقتل بعضنا البعض قبل نهاية السنة"، وعلقت، "زوجي.. أحب بناء الحياة معك وأنت حب حياتي، أتمنى فقط ألا نقتل بعضنا البعض قبل نهاية العام".