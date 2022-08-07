شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل دلال عبد العزيز.. سلسلة خلدت صداقة الثلاثى دلال ورجاء الجداوى وميرفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، الذكرى الأولى لرحيل النجمة دلال عبد العزيز، التي رحلت يوم 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا لمده ثلاثة أشهر، وتعد دلال من أهم نجمات جيلها فكانت بارعة فى أدائها التمثيلى التى ظهرت به فى مجالات السينما والدراما والمسرح.

وكانت النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، تجمعها صداقة سنوات طويلة بين رجاء الجداوى وميرفت أمين حيث كانت علاقة فريدة من نوعها وظلت صداقتهما مترابطة وصامدة مع الأيام.

وعام 2011 قدم الثنائى ميرفت أمين ودلال عبد العزيز برنامجا تلفزيونيا باسم "مساء الجمال مع ميرفت ودلال"، وفي إحدى الحلقات استضفا رجاء الجداوى، وفى مشهد في البرنامج تحدث الثلاثة عن سلسلة يرتدوها ولكن بعد رحيل ضلعى مثلث الصداقة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى سوف تظل السلسلة شاهدة على صداقة الثلاثى.

وقالت الراحلة رجاء الجداوى: "إحنا 3 تملى 3 ونزعل أوى لو بقينا 2 والسلسلة دى على قلبى دائمًا وهى فكرة دلال عبد العزيز جبتها لينا في عيد الحب وعملتها لينا إحنا الثلاثة ربنا ما يفرقش بينا أبدًا وفيها عين زرقاء في النص وعبارة عن قلب مكتوب أول حروف من أسماءنا ولو واحدة لبستها والتانية مش لبساها الكل يفتكر بنلبسها سوا".



شكل السلسل



ميرفت و دلال



رجاء الجداوى

وكان الثلاثى دلال و ميرفت ورجاء يذهبن سويا في جميع المناسبات ويزرن الفنانين ويقفن إلى جانبهم فى السراء والضراء معا ولم يتركوا عزاء إلا وكانوا فى مقدمة صفوف المعزيين، للدرجة التى كان يطلق الراحل سمير غانم على زوجته لقب عزاء عبد العزيز وعلى الراحلة رجاء الجداوي لقب عزاء الجداوى وثلاثتهم ميرفت أمين من كثرة حضورهم العزاءات.

وكان مثلث الصداقة لا يفترق أبدا ولكن فى 2020، فقد المثلث ضلع من أضلاعه برحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا، ليدخل الحزن قلب صديقاتها دلال و ميرفت بعد رحيلها، وقالت دلال وقتها "لحظة صعبة كنا متعودين نعزي مع بعض أول مرة نعزي في التالتة بتاعتنا إحساس فظيع"، وبمرور سنة واحدة وفى 2021 يفقد مثلث الصداقة ضلع أخر وترحل النجمة دلال عبد العزيز لتعيش النجمة ميرفت أمين وحيدة بين الذكريات بعد رحيل صديقات العمر .