شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز.. عام على رحيل صاحبة الواجب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، إذ رحلت فى 7 أغسطس من العام الماضى 2021، والتى تعد من أهم نجمات جيلها فكانت بارعة فى أدائها التمثيلى التى ظهرت به فى مجالات السينما والدراما والمسرح.

واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة بجمالها وطيبتها وحرصها على ود أصدقائها من داخل الوسط الفنى، كما كانت حريصة على فعل الخير بشكل دائم وهو الأمر الذى لم يختلف عليه أفراد عائلة سمير غانم.

قدمت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، والمسرح، ونستعرض محطات بارزة في حياتها فى هذا الإنفوجراف.