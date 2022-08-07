شكرا لقرائتكم خبر عن "مبلغ مالى وخروف أضحية".. تفاصيل آخر تواصل بين المطربة بوسى ووالدها قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح اليوم، والد المطربة بوسي، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، ويكشف الخليج 365، تفاصيل آخر تواصل بين الفنانه بوسي ووالدها، ومبادرات الصلح بينهما، حيث قال الأب محمد شعبان لـ"الخليج 365"، قبل أسبوعين من وفاته، إن الفنانه أرسلت له مبلغا ماليا وخروف أضحية في عيد الأضحى، وأنه في انتظار تحسن حالته الصحية لزيارتها كمبادرة الصلح بينهما.

وأضاف أنه كان ينتظر إجراء عملية جراحية الفتاق في مستشفي الزقازيق العام، وكان مقررا لها يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، بعد أن أجلها الطبيب له بسبب كبر السن.

وكان ”الخليج 365” في شهر مايو الماضي عقب زواج الفنانه بوسي، أجرى بث مباشر مع والدها، والذي هنأها فيه بالزفاف السعيد وطالب منها أن تسامحه خاص أنه سبق وأن بدر منه أي تصرف سبب لها إزاء نفسي، وأن بعض المواقع الصحفية، هي سبب في تأجيج الأزمة بينهما، وقال: كنتي احلي عروسة ، ربنا يسعدك يا بنتي .

يذكر أن أزمة الفنانه ووالدها ظهرت عقب انتشار مقطع فيديو له علي مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مريضا يعاني من أمراض الشيخوخة ويعيش في شقة مهمله ويشكو جحود ابناءه بالأخص بوسي وعدم رعاياتهم له، وتداولت وسائل الإعلام الأزمة بينهما.