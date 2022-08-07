شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده .. مصطفى فهمى "كل ما يكبر يحلى" فى 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم مصطفى فهمى، اليوم بعيد ميلاده حيث إنه من مواليد 7 أغسطس، درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، بدأ مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

بدأ مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة أين عقلي بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربعة أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدي منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

وكشف مصطفى فهمى، فى لقاء تلفزيونى عن حبه للممارسة الرياضة التى تجعله يتمتع بمظهر الشباب وأنه عاشق لممارسة الرياضة دائمًا منذ طفولته، حيث سبق ومارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش.