شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المطربة الشعبية بوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم الحاج محمد شعبان والد المطربة الشعبية بوسي وكان من المقرر أن يجرى عملية جراحية يوم الأربعاء المقبل.

وأكد جيرانه لـ"الخليج 365"، أنه توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم إثر أمراض الشيخوخة التي كان يعاني منها، وتم الدفن بمقابر الأسرة في الساعة الثامنة من صباح اليوم.

كان ”الخليج 365” سبق وأجرى اتصالاً بالفقيد محمد شعبان قبل أسبوعين من وفاته، والذى أكد فيه أن الفنانة بوسي وزوجها كانت على تواصل معه في الفترة الأخيرة، وفي عيد الأضحى، أرسلت مبلغ مالي وخروف أضحية، ذلك بوادر الصلح بينهما، لإنهاء أزمتهما الأخيرة.

يذكر أن أزمة الفنانة ووالدها ظهرت عقب انتشار مقطع فيديو له علي مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مريضًا يعاني من امراض الشيخوخة ويعيش في شقة مهملة وتداولت وسائل الإعلام الأزمة بينهما.