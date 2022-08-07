شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري وتفاصيل حفل الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم غدا الاثنين 8 أغسطس المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل فعالياته بحفل تحتضنه بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير، سيشهد الحفل توزيع جوائز الدورة الـ 15 بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، ورئيس المهرجان ومديره الفنان القدير اسماعيل مختار، ويخرج حفل الختام المخرج الكبير عصام السيد .

وتكونت لجنة التحكيم في المهرجان هذا العام من الفنان القدير محمود الحديني رئيسًا للجنة، والفنان القدير كمال أبورية والناقد الكبير عبد الرازق حسين والمخرج الكبير حسن الوزير ، والدكتور محمد سعد والفنانة رجوي حامد والموسيقار محمد سعد باشا، والمخرج هاني عبد المعتمد مقررًا ومحمد عبد السلام أمين سر اللجنة ، ويتنافس علي الجوائز 34 عرضا مسرحيا في الجوائز التالية : فجائزة أفضل عرض مسرح (مركز أول) وهي جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان) وهي جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل مؤلف مسرح وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير، وجائزة أفضل مؤلف صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل إخراج مسرحى وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير

وهناك أيضا جائزة أفضل مخرج صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير جائزة أفضل (دور أول رجال) وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل( دور ثان رجال) وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير، وجائزة أفضل ممثل صاعد وهي جائزة مالية قدرها مع الدرع وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل دور(أول نساء) وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدي ر ، وجائزة أفضل دور( ثان نساء) وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير .

ويمنح المهرجان أيضا جائزة أفضل تصميم ديكور وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل تصميم أزياء وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل تصميم إضاءة وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل موسيقى مسرحية وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل تصميم استعراضات وهي جائزة مالية معالدرع وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل دراماتورج وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ، وجائزة أفضل دعاية مسرحية وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ، ثم جائزة الاشعار وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة التقدير.

كما أن للجنة التحكيم الحق في أن تمنح جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المتميزة والتى لم تحصل علي جوائز وبما لا يزيد عن ثلاثة جوائز يتم منحها شهادات تقدير خاصة ، وهناك أيضا جوائز المقال النقدى والبحث النظرى، وتنقسم إلىي : جائزة المقال النقدى التطبيقى على العروض المسرحية وهي جائزة مالية وشهادة تقدير ، وجائزة البحث النقدى وقيمتها وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة التقدير.