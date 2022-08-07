شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يحيى الذكرى الأولى لرحيل دلال عبد العزيز : وش الخير والسعد والذوق كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا السيناريست أيمن بهجت قمر، الذكرى الأولى لرحيل النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، عبر حسابه على تويتر، وكتب أيمن بهجت قمر، قائلاً: "النهاردة الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز وش الخير والسعد والذوق كله.. عملنا مع بعض أجمل الأعمال.. ألف رحمه ونور سايبه ذكرى جميلة في قلوب كل محبينك".





وتحل اليوم الأحد، الذكرى الأولى لرحيل النجمة دلال عبد العزيز رحلت يوم 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا لمده ثلاثة أشهر، وتعد دلال من أهم نجمات جيلها فكانت بارعة فى أدائها التمثيلى التى ظهرت به فى مجالات السينما والدراما والمسرح.

استقبلت دور العرض فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، الاربعاء الماضى وهو العمل الذى يجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والتي تجسد دور والدتها ضمن أحداث العمل، وحرص صناع العمل على إهداء الفيلم لروح الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان الكبير سمير غانم.