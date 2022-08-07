شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تحيى ذكرى وفاة والدتها وتطالب متابعيها بقراءة الفاتحة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة إيمى سمير غانم، ذكرى وفاة والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، التى توفيت في مثل هذا اليوم 7 أغسطس من العام الماضى 2021، حيث نشرت العديد من الصور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت إيمى سمير غانم، على صورة نشرتها لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز: "حبيبتي يا مامي ربنا يرحمك ويرزقك السعادة في الجنة انتي وبابي، انتوا في قلبي وأحلامي كل يوم، نرجو قراءة الفاتحة"، كما نشرت صورة لها لوالديها الراحلين، سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعلقت عليها: "حبايبي الغاليين".



حساب ايمى سمير غانم



دلال عبد العزيز

توفيت دلال عبد العزيز بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا لمده ثلاثة أشهر، وتعد دلال من أهم نجمات جيلها فكانت بارعة فى أدائها التمثيلى التى ظهرت به فى مجالات السينما والدراما والمسرح.

وسبق وكشفت النجمة إيمى سمير غانم، عن صورة جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز،، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما، ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.



حساب ايمى سمير على انستجرام

كما وسبق وشاركت أيضا، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم

يشار إلى أن آخر أعمال إيمى سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2019، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ‏إخراج وليد الحلفاوى، بطولة إيمى سمير غانم بمشاركة ‏عدد من النجوم أبرزهم: حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، ‏محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان، ‏بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم‎.