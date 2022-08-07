شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مصطفى فهمى فى عيد ميلاده.. لا يحب السهر وكائن رياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنان الكبير مصطفى فهمى الذى ولد زي النهارده، ويعتبره الكثيرون بمثابة واحد من الدنجوانات رافعًا شعار "كل ما يكبر يحلى"، وذلك مع شقيقه الأكبر الفنان حسين فهمى، وخلال السطور التالية نسلط الضوء على الفنان مصطفى فهمى من خلال عدة معلومات عنه كشفها بنفسه خلال حوارات سابقة له.

مصطفى فهمى لا يحب السهر

الفنان مصطفى فهمي وخلال حوار سابق له أثناء استضافته من برنامج "سهرانين" أكد أنه لا يحب السهر على عكس ما هو شائع عنه، مؤكدًا حرصه على ممارسة الرياضة ووصف نفسه بأنه نهاري لا يحب السهر، وبخصوص الرياضة فأكد أنه يعشقها مؤكدًا أنه مارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش.



مصطفى فهمى

حكاية ريجيم فقد فيه 11 كيلو

كما كشف عن أنه عمل ريجيم ذات مرة لمدة ثلاثة أشهر فقد فيه 11 كيلو، مؤكداً أنه يحب الحفاظ على وزنه، ويهتم بصحته ولياقته دائماً.

ماذا قال عن حسين فهمى

كشف مصطفى فهمى عن أن أخيه الأكبر حسين فهمي يعد مصدر الطاقة الإيجابية له، حيث وصفه بأنه فرفوش دائماً ويحب الهزار والضحك ولا يشغل باله بتعقيدات الحياة، موضحاً أنه ورغم أن حسين هو الأكبر سناً إلا أنه يعتبره الأصغر في الحقيقة.

قصة معاكسة أضحكته

كما سبق وكشف الفنان مصطفى فهمى أثناء استضافته خلال برنامج سهرانين مع أمير كرارة، عن أنه دوماً ما يتعرض لمعاكسات كثيرة أبرزها حينما قيل له : "يا موز"، وهو الأمر الذى أضحكه للغاية.