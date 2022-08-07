شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى: حفلاتى بمصر لها مذاق خاص وأنتظرها بفارغ الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عن سعادتها بنجاح حفلتها الأخيرة التي أقيمت بالعلمين الجديدة مؤخرًا، وقالت لـ"الخليج 365" إنها تنتظر بفارغ الصبر أى حفل بمصر لأنها تعتبر حفلاتها بمصر لها طابع خاص ومذاق خاص وأكدت أنها تشعر دائمًا أنها فى بلدها ولم تشعر بغربة أبدًا فى مصر، وأشارت هيفاء إلى أنها توجه الشكر للجمهور الكبير الذى حضر الحفل،

من ناحية أخرى قالت هيفاء إنها بصدد تجهيز عدد من الأغنيات الجديدة تطرح إحداهما خلال الأيام المقبلة.

هيفاء وهبى من الحفل

هيفاء وهبى من الحفل



من الحفل من الحفل

لقطة تذكارية

جمهور كبير



من الحفل من الحفل

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أحدث أغنياتها بعنوان "تيجى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبى، وألحان غريب، وميكس وماستر سليمان دامين، والكليب من إخراج سالم الترك.

وفى سياق آخر، أوشكت هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "رمسيس باريس" الذى صورت أغلب أحداثه في فرنسا الشهر الماضى، ويشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.