شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ودنيا سمير غانم وهنادى مهنا يهنئن شيماء سيف بعيد ميلادها: ألذ وأنضف قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت عدد من الفنانات، الفنانة شيماء سيف بمناسبة عيد ميلادها، متمنيات لها المزيد من السعادة والنجاح فى حياتها، ونشرت النجمة يسرا، صورة تجمعها بشيماء سيف عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام وكتبت قائلة: "شيمو روح قلبي وصاحبة انضف قلب حياتي بيكي مليانة ضحك وفرحة كل سنة وانتي ناجحة وسعيدة يا أغلى شيمو على قلبي ربنا يسعدك ويفرحك زي ما بتفرحي كل حبايبك بحبك".

كما كتبت لها النجمة دنيا عبد العزيز: "كل سنة وأنتى طيبة يا أحلى وألذ وأطيب شوشو فى الدنيا إن شاء الله ربنا يحقق كل اللى بتتمنيه يارب".

أما الفنانة هنادى مهنا، قالت لها: "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبة قلبى واحشتينى أوى وبحبك يا شوشو".

وشاركت شيماء سيف، فى رمضان الماضى فى مسلسل "أحلام سعيدة" من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.