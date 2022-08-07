فن ومشاهير

عانت من السرطان و"عريس يا بوي" أشهر إيفيه.. معلومات عن نبيلة السيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنانة الكوميدية الكبيرة نبيلة السيد بعيد ميلادها، الموافق اليوم 7 أغسطس الجاري.

نبيلة السيد شاركت فيما يٌقرب من 180 عملًا بين السينما والمسرح والتليفزيون خلال مشوارها الفني.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن نبيلة السيد:

- ولدت في 7 أغسطس عام 1938، بشارع محمد علي.

- حصلت على دبلوم معهد التمثيل في الخمسينات.

- اتجهت للغناء في الأفراح الشعبية لمساعدة عائلتها.

- تزوجت من الملحن حسن نشأت، الذي كان يصغرها بـ15 عامًا.

- عانت من مرض السرطان، وقاومته وظلت تعمل بالفن.

- شاركت في مسلسلات: "صيام صيام، عريس بالكريمة، عيلة الدوغري، الورثة المحترمون، بطل الدوري".

- من أبرز أفلامها: "ليلة بكى فيها القمر، أنقذوا هذه العائلة، خدعتني امرأة، الحب في طريق مسدود، الزوج المحترم".

- قدمت مسرحيات "حماتي والمنديل، يا بخت الأطرش، العيال كبرت، سيرك يا دنيا، دول عصابة يا بابا، درويش يتألق فرحا، الفهلوي".

- شاركت في فيلم "غزل البنات"، أمام الفنان الكبير نجيب الريحاني، وهي في عمر الـ11

- شاركت في آخر عرض مسرحي لها بعنوان "ابتسامة وراء القضبان"، ووضع اسمها على الأفيش بعد وفاتها لأول مرة في مسيرتها الفنية.

- من أشهر الإفيهات التي قالتها: "طخه بس ما تموتوش يا بوي،‏ وعريس يا بوي"، فما زالت تتداول حتى الآن.

- رحلت نبيلة السيد في 30 يونيو عام 1986.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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