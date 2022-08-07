عانت من السرطان و"عريس يا بوي" أشهر إيفيه.. معلومات عن نبيلة السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يحتفل محبو الفنانة الكوميدية الكبيرة نبيلة السيد بعيد ميلادها، الموافق اليوم 7 أغسطس الجاري.
نبيلة السيد شاركت فيما يٌقرب من 180 عملًا بين السينما والمسرح والتليفزيون خلال مشوارها الفني.
وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن نبيلة السيد:
- ولدت في 7 أغسطس عام 1938، بشارع محمد علي.
- حصلت على دبلوم معهد التمثيل في الخمسينات.
- اتجهت للغناء في الأفراح الشعبية لمساعدة عائلتها.
- تزوجت من الملحن حسن نشأت، الذي كان يصغرها بـ15 عامًا.
- عانت من مرض السرطان، وقاومته وظلت تعمل بالفن.
- شاركت في مسلسلات: "صيام صيام، عريس بالكريمة، عيلة الدوغري، الورثة المحترمون، بطل الدوري".
- من أبرز أفلامها: "ليلة بكى فيها القمر، أنقذوا هذه العائلة، خدعتني امرأة، الحب في طريق مسدود، الزوج المحترم".
- قدمت مسرحيات "حماتي والمنديل، يا بخت الأطرش، العيال كبرت، سيرك يا دنيا، دول عصابة يا بابا، درويش يتألق فرحا، الفهلوي".
- شاركت في فيلم "غزل البنات"، أمام الفنان الكبير نجيب الريحاني، وهي في عمر الـ11
- شاركت في آخر عرض مسرحي لها بعنوان "ابتسامة وراء القضبان"، ووضع اسمها على الأفيش بعد وفاتها لأول مرة في مسيرتها الفنية.
- من أشهر الإفيهات التي قالتها: "طخه بس ما تموتوش يا بوي، وعريس يا بوي"، فما زالت تتداول حتى الآن.
- رحلت نبيلة السيد في 30 يونيو عام 1986.