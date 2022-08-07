عانت من السرطان و"عريس يا بوي" أشهر إيفيه.. معلومات عن نبيلة السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنانة الكوميدية الكبيرة نبيلة السيد بعيد ميلادها، الموافق اليوم 7 أغسطس الجاري.

نبيلة السيد شاركت فيما يٌقرب من 180 عملًا بين السينما والمسرح والتليفزيون خلال مشوارها الفني.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن نبيلة السيد:

- ولدت في 7 أغسطس عام 1938، بشارع محمد علي.

- حصلت على دبلوم معهد التمثيل في الخمسينات.

- اتجهت للغناء في الأفراح الشعبية لمساعدة عائلتها.

- تزوجت من الملحن حسن نشأت، الذي كان يصغرها بـ15 عامًا.

- عانت من مرض السرطان، وقاومته وظلت تعمل بالفن.

- شاركت في مسلسلات: "صيام صيام، عريس بالكريمة، عيلة الدوغري، الورثة المحترمون، بطل الدوري".

- من أبرز أفلامها: "ليلة بكى فيها القمر، أنقذوا هذه العائلة، خدعتني امرأة، الحب في طريق مسدود، الزوج المحترم".

- قدمت مسرحيات "حماتي والمنديل، يا بخت الأطرش، العيال كبرت، سيرك يا دنيا، دول عصابة يا بابا، درويش يتألق فرحا، الفهلوي".

- شاركت في فيلم "غزل البنات"، أمام الفنان الكبير نجيب الريحاني، وهي في عمر الـ11

- شاركت في آخر عرض مسرحي لها بعنوان "ابتسامة وراء القضبان"، ووضع اسمها على الأفيش بعد وفاتها لأول مرة في مسيرتها الفنية.

- من أشهر الإفيهات التي قالتها: "طخه بس ما تموتوش يا بوي،‏ وعريس يا بوي"، فما زالت تتداول حتى الآن.

- رحلت نبيلة السيد في 30 يونيو عام 1986.