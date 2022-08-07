قبل لقاء "الاتحاد السكندري".. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ شباب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة لشباب النادي الأهلي قبل المباراة التي تجمع بين الفريق والاتحاد السكندري ببطولة الدوري، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "إلى شباب الأهلي الواعد.. يمكن تكونوا أنتم الميزة الوحيدة في كل اللي حصل وبيحصل للأهلي.. وتفرحونا إن شاء الله".

وأضاف: "ما أقصدش النتيجة.. مش محتاجين بشدة للـ 3 نقاط. مفيش ضغوط.. تفرحونا بحاجة واحدة بس. نشوف فيكم شخصية الأهلي وروح الفانلة الحمراء.السرعة والتركيز يا شباب. ربنا يوفقكم".

وأعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري والمقرر إقامته على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير –حمزة علاء. خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد أشرف بكري – محمد خليفة نصير – محمد أحمد "شرقية". خط الوسط: أليو ديانج – محمد محمود –بيرسي تاو –لويس ميكيسوني –محمد فخري –محمد حمدي علي –ميدو نبيل –زياد طارق - أحمد سيد عبدالنبي. خط الهجوم: حسام حسن – صلاح محسن – أحمد سيد غريب –علي عمرو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 27 جولة، بينما يقع الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.