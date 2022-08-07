بعد 32 عام.. خيري بشارة يفجر مفاجأة عن أحمد زكي في فيلم "كابوريا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج الكبير خيري بشارة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إنه استلهم "حلقة شعر" أحمد زكي في فيلم كابوريا من الملاكمين في الطبقات الشعبية، ونفى أن يكون هناك شخص آخر قد اقترح هذه "القصة".

وكتب: "كلاهما يكذب، والنجاح الهائل دائما ما يأتي بالأكاذيب ويروج لها، القصة الحقيقية لحلقة أحمد زكي في فيلم كابوريا، أنني بعد المعاينات في الساحات الشعبية، فردت الصور على طاولة الطعام في الصالة بمنزلي في شبرا، وبمقارنة الصور ببعضها البعض، وجدت لدهشتي أن الملاكمين البسطاء من الطبقات الشعبية التي أعشقها، معظمهم - إن لم يكن كلهم- قد حلقوا رؤوسهم على نمط قصة شعر تايسون الشهيرة".

وتابع: "من هنا اتخذت قراري بحلاقة شعر أحمد زكي، ولكنه اعترض بشدة، فأحضرت الحلاق قبل تصوير بيوم واحد فقط وهددت أنه إن لم ينصاع للأمر.. فلن يكون هناك تصوير في الغد".

وأضاف: "اختفي أحمد زكي بعض الوقت ثم ظهر بعد أن حلق كما أردت له وهو سعيد للغاية بنفسه وقد أعجب بهيئته، هذه هي القصة الحقيقية كاملة، والمدهش أن كاتب السيناريو يعلم الحقائق كاملة ولا أدري لماذا جارى أحمد زكي في خياله غير الحقيقي، عموماً برجاء عدم الترويج للأكاذيب".

فيلم "كابوريا" عرض عام 1990، وحقق نجاحا كبيرا وقتها وهو من بطولة: أحمد زكي، رغدة، حسين الإمام، سحر رامي، ومن تأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة.