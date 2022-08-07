كتب امير فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 04:50 مساءً - توفي اليوم الأحد والد الفنانة ” بوسي ” الحاج ” محمد شعبان ” متأثرا بأراض الشيخوخة التي كان يعاني منها .
وكان من المقرر أن يجري الفقيد عملية جراحية يوم الأربعاء المقبل إلا أن القدر لم يمهله ووافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفقا لما أعلنه جيرانه .
فيما تجاهلت الفنانة بوسي خبر وفاة والدها فلم تعلن عنه أو تعلق عليه وتم دفن الحاج محمد شعبان بمقابر الأسرة في غياب إبنته بسبب الأزمات والمشكلات المستمرة بينهما .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد الفنانة ” بوسي ” .. وهكذا جاءت ردة فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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