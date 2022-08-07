وفاة والد الفنانة ” بوسي ” .. وهكذا جاءت ردة فعلها

كتب امير فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 04:50 مساءً - توفي اليوم الأحد والد الفنانة ” بوسي ” الحاج ” محمد شعبان ” متأثرا بأراض الشيخوخة التي كان يعاني منها .

وكان من المقرر أن يجري الفقيد عملية جراحية يوم الأربعاء المقبل إلا أن القدر لم يمهله ووافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفقا لما أعلنه جيرانه .

فيما تجاهلت الفنانة بوسي خبر وفاة والدها فلم تعلن عنه أو تعلق عليه وتم دفن الحاج محمد شعبان بمقابر الأسرة في غياب ‏إبنته بسبب الأزمات والمشكلات المستمرة بينهما .