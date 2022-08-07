هنا الزاهد تظهر بفستان زفاف.. والجمهور: "ولا غلطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن أحدث ظهور لها بفستان زفاف عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت "هنا" الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "عروسة قلبي"، "تهبلين"، "حلوة أوي"، "برنسيسة"، "انتي هتتجوزي تاني"، "أي الجمال ده بس تجنني"، "ما شاء الله تقريباً ولا غلطة".

يذكر أن هنا الزاهد متزوجة حاليا من الفنان أحمد فهمي، حيث احتفلا بزفافهما في سبتمبر 2019.

ومن ناحية أخرى، يُعرض لـ هنا الزاهد فيلم "بحبك"، بطولة النجوم: تامر حسني، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، وغيرهم، تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي.

كما ظهرت الفنانة هنا الزاهد كـ ضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "مكتوب عليا"، الذي عُرض رمضان 2022.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك في بطولته أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، هلا رشدي، وغيرهم.