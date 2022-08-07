"وش الخير والسعد".. أيمن بهجت قمر يحيي الذكرى الأولى لوفاة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، على إحياء الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي تحل اليوم الأحد 7 أغسطس.

ونشر قمر، صورا لها، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "النهاردة الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز وش الخير والسعد والذوق كله.. عملنا مع بعض أجمل الأعمال.. ألف رحمة ونور، سايبة ذكرى جميلة في قلوب كل محبينك".

وغادرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل من العام نفسه، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.