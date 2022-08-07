بعد إصابته بجلطة بالقلب.. الشرنوبي يهنئ محمد يسري بعيد ميلاده (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد الشرنوبي صديقه الفنان محمد إبراهيم يسري بعيد ميلاده.

ونشر الشرنوبي صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا أجدع وأطيب وأجمل صاحب وأخ في الدنيا".

ومن جانبه رد محمد يسري: "ربنا يخليك ليا يا حبيبي دائما يا رب ودائما ضهر وسند لبعض يا رب".

وأُصيب الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، يوليو الماضي، بجلطة في القلب.

وكتبت شقيقته المطربة الشابة هنا يسري، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام": "ربنا سترها عليك يا حبيبي.. حمد لله على سلامتك يا حبيب قلبي.. أرجوكم ادعوا لأخويا محمد يسري بالشفاء العاجل بعد إصابته بجلطة حادة في القلب".

ويشارك الفنان محمد يسري في مسلسل "وعد إبليس"، بطولة عمرو يوسف، نيللي كريم، يعقوب الفرحان، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مراد مكرم، خالد كمال، أحمد مجدي، معتز هشام.