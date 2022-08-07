وفاة والد المطربة بوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأحد، محمد شعبان والد المطربة الشعبية بوسي.

وأعلنت خبر وفاته الممثلة الشابة برلنتي فؤاد، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "خبر حزين جدا لا إله إلا الله.. ربنا يرحمك يا عم محمد يا طيب، كان قلبك حاسس، رحت عند ربنا اللي أحسن من الكل.. عم محمد شعبان والد المطربة بوسي، أدعوله بالله عليكم".

وكان المطرب سعد الصغير، قد أجرى لقاء تليفزيونيا مع والد المطربة بوسي، ببرنامجه على قناة "الشمس" في فبراير الماضي، وحرص سعد، على زيارة محمد شعبان والد بوسي في منزله، وقام بإصلاح الشقة التي يسكن بها وشراء عفش كامل له.

وطلب سعد من والد بوسي توجيه رسالة لكريمته، ورد شعبان باكيا: "حقك عليا يا بنتي متزعليش واحد لعب بدماغي وخلاني أعمل كده"، وقام سعد بتقبيل يده".

محمد شعبان والد بوسي سبق وهاجمها في أكثر من ظهور إعلامي، مؤكدًا أنها لا تسأل عنه ولا تراعيه، ولا تهتم بتلبية احتياجاته.

يذكر أن، أزمة الفنانة بوسي ووالدها ظهرت عقب انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مريضًا يعاني من أمراض الشيخوخة ويعيش في شقة مهملة وتداولت وسائل الإعلام الأزمة بينهما.