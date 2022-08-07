بشرى تنشر صورا من عطلتها الصيفية والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بشرى في الصور بملابس صيفية، أمام البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وعلقت بشرى على الصور: "يوم مبهج على الشاطئ".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "صباح الهنا، إطلالة جميلة، بشرة خير، الدلع كله، صباح الورد".

وكان أخر أعمال الفنانة بشرى فيلم "معالي ماما"، بطولة محمود الليثي، نور قدري، شيماء سيف، سامي مغاوري، شريف باهر، حسام داغر، محمد علي رزق، إيمان السيد، تأليف نادر صلاح الدين، إخراج أحمد نور.