إلهام شاهين تستعرض إطلالتها على أغنية "أنا بعشق البحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت شاهين في الفيديو وهي تستعرض أناقتها على أنغام أغنية "أنا بعشق البحر"، التي غنتها الفنانة نجاة، خلال تواجدها في مدينة العلمين الجديدة.

وعلقت إلهام على الفيديو: "أنا بعشق البحر".

ومن ناحية أخرى كان أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022.

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة منة شلبي، إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.