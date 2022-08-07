"هيجيلي سكتة قلبية".. أميرة أديب: "إزازة الماية بـ250 جنيه بالساحل الشمالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة الشابة أميرة أديب، إنها صُدمت من الأسعار في الساحل الشمالي، مشيرة إلى أنها تتواجد حاليا هناك لقضاء عطلتها الصيفية.

وحكت أميرة في فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "انستجرام" عن موقف تعرضت له صديقتها، إذ ذهبت لشراء زجاجة مياه من أحد الأماكن، ووجدته يطلب منها 250 جنيها، موضحة "كان هيجيلي سكتة قلبية، في الساحل صاحبتي رايحة تجيب ماية في أحد الأماكن اللي كنا فيها، بتطلع فلوس قالها 250 جنيه، what عشان إزازة ماية، أول مرة أجي الساحل الشمالي السنة دي، ودي كانت أول سنة برضه أسافر أكثر من مكان في الصيف خارج مصر، وصرفت في كل سفرية أقل بكتير من اللي بصرفه في الساحل".

وتابعت أميرة "أنا من الناس اللي مش بتصرف في السفر كتير، وبشوف أي طريقة أصرف أقل مصاريف ممكنة، لكن اللي بيحصل ده مهزلة فيه حاجات اكتر في مصر ممكن نعملها وبتكون أرخص بكتير"، وعلقت "اتصدمت أوي".

جدير بالذكر أن أميرة أديب شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "مين قال"، والذي ضم مجموعة كبيرة من الشباب بينهم أحمد داش، إلى جانب النجم الكبير جمال سليمان، والفنانة نادين.

أميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، وبدأت خطواتها في عالم التمثيل مؤخرًا.