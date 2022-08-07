طليق منة عرفة : ” إحنا في زمن خائن يحدثك عن الوفاء “

كتب امير فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 02:53 مساءً - نشر الفنان ” محمود المهدي ” طليق الفنانة ” منة عرفة ” منشورا له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام نفى من خلاله ما تردد مؤخرا حول إمكانية عودته إلى الأخيرة .
فكتب محمود المهدي في منشوره : ” إحنا في زمن خائن يحدثك عن الوفاء، ولص يشرح لك معاني الشرف، وظالم يهددك بالدعاء ” .
يذكر أن محمود المهدي كان قد أعلن منذ أيام انفصاله عن زوجته منة عرفة ووقوع الطلاق بينهما بشكل رسمي مشيرا إلى أن والدة الأخيرة كانت سبب رئيسيا في انفصالهما .
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