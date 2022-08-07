شقيق الفنان ” شريف رمزي ” يدخل في غيبوبة

كتب امير فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 02:53 مساءً - أعلن الفنان ” شريف رمزي ” عن دخول شقيقه المنتج ” صلاح رمزي ” في غيبوبة تامة إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا .

وكان قد كشف شريف رمزي في تصريحات له لبرنامج عرب وود عن وجود شقيقه صلاح رمزي في المستشفى مشيرا إلى أن وضعه الصحي حرج وغير مستقر .

كما طالبت المنتجة ” شهد رمزي ” بالدعاء لشقيقها صلاح في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام حيث نشرت صورة تجمعها بشقيقها .

وكتبت شهد رمزي في تعليقها على الصورة : ” برجاء الدعاء بالشفاء العاجل لأخي وروحي وقلبي صلاح رمزي .. بحبك وربنا كبير وأملي كبير أنت هتكون في حضني قريب ” .