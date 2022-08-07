شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس ما زال يحلم بضم نجم وسط باريس خلال الصيف الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت التقارير الإيطالية أن يوفينتوس ما زال مصممًا على ضم ليناردو باريدويس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الفريق الباريسي بضم ريناتو سانشيز، مما قد يقرب اللاعب للفريق الإيطالي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن اللاعب يمتلك للصلابة الدفاعية فى إفتاك الكرة والإلتحامات فى منطقة وسط الملعب،الشئ الذي يناسب تماما طريقة لعب "السيدة العجوز "، لا سيما أن الدوري الإيطالي يعتمد على القوة الدفاعية والصلابة فى منطقة المناورات.

من جانبها تسعي إدارة يوفينتوس للتعاقد مع لاعب فى وسط الملعب، يأتي ذلك بعد إصابة بول بوجبا،والتي من المنتظر أن تطول مدتها، إضافة إلى رحيل رامسي بشكل رسمي بعد فسخ النادي التعاقد معه.



إلى أين وصلت المفاوضات بين مسئولي الفريقين ؟

وأشارت الصحافة الإيطالية إلى عدم وجود أي إتفاق فى الوقت الحالي، بين إدارة الناديين، حيث أن النادي الباريسي يخطط للحصول على أكبر قيمة مادية ممكنة من رحيل اللاعب. وإلا خيار البقاء سيكون الأقرب له.

وأفادت الأخبار من داخل النادي الفرنسي أن مسئولي النادي الإيطالي تقدموا بالفعل بعرض مالي يقارب ال 40مليون يورو، الشئ الذي رفضه النادي الباريسي، فى إنتظار عرض أكبر للفريق خلال الفترة المقبلة.



كيف تخطط إدارة اليوفي للتعاقد مع اللاعب

ووضع مسئولي الفريق الإيطالي اللاعب البرازيلي آرثر على رأس قائمة الراحلين، فى الوقت التي أكدت مصادر فرنسية عن رغبة النادي الباريسي فى إستقدام اللاعب خلال الفترة المقبلة، مما قد يجعل إدارة "السيدة العجوز " تستغل الأمر لصالحها.

وفى إطار متصل قد تعقد إدارة اليوفي صفقة تبادلية مع النادي الباريسي تقضي بإنتقال باريديس مقابل إنتقال آرثر للفريق الفرنسي، بالإضافة إلى مقابل مادي يدفعه الجانب الإيطالي للظفر بخدمات اللاعب الأرجنتيني.