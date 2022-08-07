في الذكرى الأولى لرحيلها.. لعنة "كورونا" التي طاردت دلال عبدالعزيز وأعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تحل الذكرى الأولى لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، اليوم الأحد 7 أغسطس، بالتزامن مع طرح فيلم "تسليم أهالي"، الذي بدأ عرضه الأربعاء الماضي، وهو ما جدد الحديث عن رحلتها مع فيروس كورونا من استديوهات التصوير، حتى رحيلها.

والمفارقة هنا أن فيلم "تسليم أهالي"، يعد أول الأعمال التي شاركت بها الفنانة دلال عبدالعزيز، وتوقف تصويره بعد أيام من بدايته في فبراير 2020، بسبب بداية انتشار فيروس كورونا.

وقامت الفنانة الراحلة بتصوير مشاهدها، في الفيلم الذي يشهد أول بطولة سينمائية تقوم بها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، بمشاركة الفنان هشام ماجد.

"تسليم أهالي" تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف.

عالم موازي

في يناير 2021، بدأت الفنانة دلال عبدالعزيز، تصوير مشاهدها في مسلسل "عالم موزاي"، قبل توقف تصويره بسبب إصابة أغلب فريق العمل بفيروس كورونا، وفي مقدمتهم بطلة العمل الفنانة دنيا سمير غانم ، ومخرجه ومنتجه هشام جمال، وآخرين.

أعز الولد

في مارس 2021، عرض فيلم "أعز الولد"، عبر إحدى المنصات الإليكترونية، وهو العمل الذي شهد مشاركة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في بطولته مع أقرب صديقاتها الفنانة ميرفت أمين، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت قبل 8 شهور من طرح العمل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ملوك الجدعنة

في 30 أبريل، أعلن الإعلامي رامي رضوان إصابة والد ووالدة زوجته "دنيا"، النجم الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وطلب لهما الدعاء.

وشهد اليوم نفسه، عرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، التي شاركت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، في بطولته مع الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد.

وظهرت "دلال-الأم عطية" وهي ترتدي الملابس البيضاء وتودع ابنها "سرية-عمرو سعد"، وتقول له في هدوء وثبات "أشوف وشك بخير يا حبيبي"، وتطلب منه الخروج حتى يكون موتها في هدوء، وهي تردد: "الله.. الله.. الله.. ما شاء الله .. ما شاء الله.. الله أكبر".

فرق خبرة

في نوفمبر 2021، عرض فيلم "فرق خبرة"، الذي شهد أول ظهور للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عبر شاشات السينما، بعد رحيلها في 7 أغسطس 2021، عن عمر يناهز 61 عاما، بعد معاناة استمرت 100 يوم مع تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، بعد معاناة مع فيروس كورونا، ودفنت في مقابر الوفاء والأمل بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي يوم الخميس 20 مايو 2021.