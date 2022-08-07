"في أحلامي كل يوم".. هكذا أحيت إيمي سمير غانم الذكرى الأولى لوفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت النجمة إيمي سمير غانم، على توجيه رسالة خاصة لوالدتها، تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاتها، التي توافق اليوم الأحد 7 أغسطس.

ونشرت إيمي، صورة لوالدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي يا مامي، ربنا يرحمك ويرزقك السعادة في الجنة انتي وبابي.. انتوا في قلبي وأحلامي كل يوم، نرجو الفاتحة".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل من العام نفسه، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.