إيرادات السبت.. "تسليم أهالي" الأول و"عمهم" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم فيلم "تسليم أهالي" للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع الأفلام الثلاثة التي تم طرحها في موسم عيد الأضحى المبارك، وهي: "كيرة والجن"، "بحبك"، وعمهم"، وحققت الأفلام الأربعة أمس السبت 6 أغسطس إيرادات بلغت 2 مليون و790 ألفًا و332 جنيها، مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه مليونا و132 ألفًا و544 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 802 ألف و36 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم" بعد تفوقه على فيلم "بحبك"، إذ حقق 508 آلاف و327 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الرابع والأخير من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 347 ألفًا و425 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.