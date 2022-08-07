زوجة كريم الحسيني ونجله يتعرضان لحادث مرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان كريم الحسيني عن تعرض زوجته بلسم ونجلهما فجر لحاث وصفه بالمرعب، طالبا من الجمهور الدعاء لهما.

ونشر كريم صورة تجمعه بأسرته (زوجته وطفليهما)، معلقا "الحمد لله رب العالمين، فجر وبلسم النهاردة ربنا نجاهم من حادثة مرعبة.. وعلي كان هايبقى لوحده في الشارع من غيرهم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم احفظهم يا رب.. دعواتكم بالله عليكم".

يُذكر أن كريم الحسيني شارك مؤخرًا في بطولة مسرحية "زقاق المدق" المأخوذة عن نص أدبي يحمل نفس الاسم للكاتب الكبير نجيب محفوظ، بطولة دنيا عبدالعزيز ونهال عنبر وضياء عبدالخالق ومحسن محيي الدين، إخراج عادل عبده.

كريم الحسيني عرفه الجمهور منذ طفولته، إذ شارك في بطولة عدد من الأعمال الفنية التي مازالت في ذاكرتنا، ووقف خلالها أمام كبار النجوم، من بينها "شمس الزناتي" مع الفنان عادل إمام والفنان محمود الجندي، "الجراج" مع الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة نجلاء فتحي.