ثراء جبيل تقابل أحمد الفيشاوي في "رهبة" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة ثراء جبيل لمشاركة الفنان أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم جديد بعنوان "رهبة"، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة المُقبلة.

فيلم "رهبة" هو البطولة الأولى لـ ثراء سينمائيا، بعد مشاركتها في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية المهمة والناجحة.

يشارك في بطولة الفيلم: بيومي فؤاد، وسما إبراهيم، نسرين أمين، ومحمود البزاوي، والفيلم من سيناريو محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

جدير بالذكر أن ثراء جبيل عُرض لها مؤخرًا مسلسل وش وضهر، بطولة ريهام عبدالغفور وإياد نصار وإسلام إبراهيم، إلى جانب مشاركة محمود قابيل وميمي جمال، وحقق نجاحا كبيرا.