في 4 أيام.. إيرادات "تسليم أهالي" تقترب من 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم "تسليم أهالي" الأربعاء 3 أغسطس 2022، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع الأفلام التي تم طرحها في موسم عيد الأضحى، وهي: كيرة والجن، عمهم، وبحبك.

وحقق الفيلم أمس السبت 6 أغسطس رابع أيام عرضه مليونا و132 ألفًا و544 جنيها، وكان قد حقق في يومه الأول 831 ألفًا و455 جنيها، وفي يومه الثاني مليونا و148 ألفًا و140 جنيها، وباليوم الثالث مليونا و506 آلاف و555 جنيها، لتصل إيراداته في أربعة أيام 4 ملايين و618 ألفا و694 جنيها.

"تسليم أهالي" تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف.