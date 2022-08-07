في ذكرى وفاتها الأولى.. دنيا سمير غانم توجه رسالة خاصة لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت النجمة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة خاصة لوالدتها، تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاتها التي تحل اليوم الأحد 7 أغسطس.

ونشرت دنيا، صورتين لوالدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رب أجعل مقامها في الفردوس الأعلى عدد ما نبض قلبنا للشوق لها، اللهم ارحمها وأذقها حلاوة الجنة وطيب الجنة ونعيم الجنة".

وأضافت: "ربنا يسعدك يا أجمل أم في الدنيا.. شكرا على كل حاجة يا أمي، دلال عبدالعزيز".

وغادرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.