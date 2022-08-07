شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الحسينى يدعو لزوجته وابنه بالشفاء بعد تعرضهما لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب كريم الحسينى، عن تعرض زوجته ونجله إلى حادث تصادم، وكتب كريم عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"الحمد لله رب العالمين فجر وبلسم النهاردة ربنا نجاهم من حادث مرعب، وعلي كان هيبقى لوحده في الشارع من غيرهم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم احفظهم يارب، دعواتكم بالله عليكم".



كريم الحسينى

وشارك كريم الحسينى مؤخرا فى مسرحية "زقاق المدق"،، وهى من بطولة كل من دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية ، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين.