شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحي واحد في اليوم الأخير من عروض المهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الأحد 7 أغسطس عرضا مسرحيا واحدا ضمن العروض المشاركة والمتنافسة علي جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري وهو عرض مسرحية " الحفيد" للنجمة لوسي ، وبذلك يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري عروضه بهذه المسرحية علي المسرح القومي بالعتبة .

الحفيد يناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الاولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد"عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني،علاء قوقة،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور .

يذكر أن المهرجان القومى للمسرح المصرى تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحى على مدار العام يضم أفضل العروض التى قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة، ما قدم فى فضاءات المسرح فى مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى الذى يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.