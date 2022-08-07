شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تكريم ولقاء للنجم محمد صبحي بنادي الصيد المصري ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم نادي الصيد المصري ببورسعيد الفنان الكبير محمد صبحي اليوم الأحد، في السابعة مساء بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، ويعقب التكريم ندوة ولقاء مفتوح مع أعضاء النادي ومبدعي وفناني ومثقفي المحافظة والمدينة الباسلة ، ويتزامن اليوم مع الذكري السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وقالت السيدة رجاء شادوفة مقرر اللجنة الثقافية، إن أطفال النادي سوف يستقبلون محمد صبحي بأغنية "بابا ونيس" وبعدها تبدأ مراسم التكريم وكلمات الترحيب بالفنان الكبير من قبل المحافظ ، ثم المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس الإدارة، وتقدم اللقاء والتكريم كمذيعة ربط الدكتورة دينا عساف، ويعقب ذلك لقاء مفتوح للاستماع إلي مشوار الفنان والنجم محمد صبحي كقدوة مؤثرة بالمجتمع المصري، وينتهي اللقاء بصورة تذكارية مع أعضاء النادي وقياداته.

خلال اللقاء سيُمنح الفنان محمد صبحي درع باسم اللجنة الثقافية بالنادي، ودرع باسم مجلس الإدارة بالدقي وهدية تذكارية من أعضاء وعضوات اللجنة الثقافية عبارة عن (بورتريه بالفحم بالألوان ).

يذكر أن الفنان محمد صبحي يجري حاليا اختبارات لاختيار مواهب جديدة لفرقة استديو الممثل، كما سيبدأ قريبا بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة .. إتعملها .. بلوك" التي مقررا عرضها مع بداية الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.