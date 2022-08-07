إصابة ” غادة إبراهيم ” بقطع في الوريد ونقلها إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 11:44 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية ” غادة إبراهيم ” عن تعرضها لإصابة تتمثل في جرح قطعي بالكوع أدى إلى قطع بالوريد وذلك أثناء تواجدها بمحافظة بورسعيد لإفتتاح أحد المطاعم .

وبسبب تلك الإصابة تم نقلها إلى أحد المستشفيات من أجل تقطيب الجرح الذي استلزم ثلاث غرز من أجل وقف نزيف الدم .

وقالت غادة إبراهيم في تصريحات لها حول الإصابة : ” الاستاند الموجود بحمام الفندق تسبب في قطع وريد بكوعي ورحت المستشفى بعد ما نزفت كتير ” .

وتابعت : ” استلزم الجرح ثلاث غرز لوقف نزيف الدم، والدكاترة منعوا الخروج لمدة عشرة أيام .. الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، العين صابتني ورب العرش نجاني ” .