كتب امير فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 11:44 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية ” غادة إبراهيم ” عن تعرضها لإصابة تتمثل في جرح قطعي بالكوع أدى إلى قطع بالوريد وذلك أثناء تواجدها بمحافظة بورسعيد لإفتتاح أحد المطاعم .
وبسبب تلك الإصابة تم نقلها إلى أحد المستشفيات من أجل تقطيب الجرح الذي استلزم ثلاث غرز من أجل وقف نزيف الدم .
وقالت غادة إبراهيم في تصريحات لها حول الإصابة : ” الاستاند الموجود بحمام الفندق تسبب في قطع وريد بكوعي ورحت المستشفى بعد ما نزفت كتير ” .
وتابعت : ” استلزم الجرح ثلاث غرز لوقف نزيف الدم، والدكاترة منعوا الخروج لمدة عشرة أيام .. الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، العين صابتني ورب العرش نجاني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ” غادة إبراهيم ” بقطع في الوريد ونقلها إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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