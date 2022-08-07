دنيا وإيمي سمير غانم تحييان الذكرى السنوية الأولى لوفاة دلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 11:44 صباحاً - أحيت كلا من الفنانتين ” دنيا سمير غانم ” و ” إيمي سمير غانم ” الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتهما الفنانة ” دلال عبد العزيز ” والتي توافق اليوم السابع من أغسطس .

فنشرت إيمي سمير غانم صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام ظهرت بها وهي تحمل صورة ورقية لوالدها ووالدتها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز .

فيما شاركت دنيا سمير غانم متابعيها على إنستجرام بصورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كتبت في تعليقها عليها : ” رب اجعل مقامها في الفردوس الأعلي عدد ما نبض قلبنا للشوق لها ” .

وتابعت : ” اللهم ارحمها وأذقها حلاوة الجنة وطيب الجنة ونعيم الجنة .. ربنا يسعدك يا أجمل أم في الدنيا .. شكرا علي كل حاجة يا أمي ” .