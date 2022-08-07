شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحيى ذكرى وفاة والدتها: ربنا يسعدك يا أجمل أم فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرى وفاة والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، التى توفيت يوم 7 أغسطس 2021، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت دنيا سمير غانم، علي الصورة: "رب اجعل مقامها في الفردوس الأعلي عدد ما نبض قلبنا للشوق لها، اللهم ارحمها وأذقها حلاوة الجنة و طيب الجنة و نعيم الجنة، ربنا يسعدك يا أجمل أم في الدنيا، شكرا علي كل حاجة يا أمي".



حساب دنيا سمير غانم على انستجرام

توفيت دلال عبد العزيز بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا لمده ثلاثة أشهر، وتعد دلال من أهم نجمات جيلها فكانت بارعة فى أدائها التمثيلى التى ظهرت به فى مجالات السينما والدراما والمسرح.

ويشار إلى أن النجمة دنيا سمير غانم، احتفلت، الأربعاء الماضى، مع النجم هشام ماجد، بطرح فيلم "تسليم أهالى"، فى أول ليالى عرضه بالسينمات بالحضور مع الجمهور، وذلك بصحبة زوجها الإعلامى رامى رضوان، والمخرج عمرو سلامة، وحرص محبى دنيا سمير غانم على التقاط الصور التذكارية معها ومشاهدة الفيلم.

وفى ذلك اليوم بدا أن النجمة دنيا سمير غانم، قررت الاحتفاء بشكل خاص بذكرى وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث احتفت دنيا بوالدتها فى أسبوع ذكرى وفاتها الأولى بطرح أغنية جديدة وفيلم تشارك فيه دلال عبد العزيز وتم إهداؤه لروحها هى وزوجها الفنان الكبير سمير غانم.



دلال عبد العزيز

وطرحت النجمة دنيا سمير غانم أحدث اغنياتها بعنوان "أسيب نفسى وأغنى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى أهدت كلماتها لوالديها الفنانان الكبيران سمير غانم ودلال عبد العزيز، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، ميكس وماستر أمير محروس، وتوزيع النابلسي.

استقبلت دور العرض فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، الأربعاء، وهو العمل الذى يجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والتى تجسد دور والدتها ضمن أحداث العمل، وحرص صناع العمل على إهداء الفيلم لروح الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان الكبير سمير غانم، وهو الفيلم الذى اقترب من تحقيق مليون جنيه فى أول أيام عرضه.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.