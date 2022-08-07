شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاتها الأولى.. 8 أعمال جمعت دلال عبد العزيز بابنتيها دنيا وإيمى سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الأولى لـ وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتى تعد من أهم نجمات جيلها فكانت بارعة فى أدائها التمثيلى التى ظهرت به فى مجالات السينما والدراما والمسرح، واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة بجمالها وطيبتها وحرصها على ود أصدقائه من داخل الوسط الفنى، كما كانت حريصة على فعل الخير بشكل دائم وهو الأمر الذى لم يختلف عليه أفراد عائلة سمير غانم.

ويعلم الجميع أن أسرة الفنان الراحل سمير غانم يمتكلون موهبة فنية وتمثيلية وروح الكوميديا التي ورثتها ابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم من والديهما، وكانت للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مشاركة في عدة أعمال مع ابنتيها دنيا وإيمى بعضها مع إحدى ابنتيها وبعض الأعمال جمعت الثلاثى سوياً.

فيلم سمير وشهير وبهير

شاركت الفنانة دلال عبد العزيز مع ابنتها إيمى سمير غانم في فيلم "سمير وشهير وبهير" بطولة أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد، وجسدت دلال عبد العزيز وابنتها إيمى نفس الدور حيث جسدت إيمى شخصية "سميرة" في الثمانينات، وجسدتها دلال عبد العزيز في الألفينات.

فيلم لا تراجع ولا استسلام

جسدت الفنانة دلال عبد العزيز خلال فيلم "لا تراجع ولا استسلام" بطولة أحمد مكى وابنتها دنيا سمير غانم، دور والدة أحمد مكى التي تسعى لزواج ابنها بنهاية الفيلم من دنيا سمير غانم، ويشاكر في البطولة أيضا ماجد الكدوانى، عزت أبو عوف، محمد شاهين، عبد الله مشرف، بدرية طلبة، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندى.

مسلسل لهفة

ظهرت الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أحداث مسلسل "لهفة" بطولة دنيا سمير غانم كضيفة شرف، كما شاركت إيمى سمير غانم كضيفة شرف في إحدى الحلقات أيضا، وتدور أحداثه في قالب كوميدي، تتركز أحداث المسلسل حول فتاة طموح ترغب طيلة حياتها بالعمل في مجال التمثيل، وتحاول الاعتماد على خالها الذي يعمل ريجسيرًا لكي يساعدها على تحقيق ما تصبو إليه، فهي لا تريد أن تتحول في النهاية إلى مجرد كومبارس كما هو حال والدها، وفي محاولاتها لتحقيق الأمر، تصطدم الفتاة بالكثير من المفاجآت الفارقة.

مسلس حق ميت

شاركت الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل "حق ميت" بطولة ابنتها إيمى سمير غانم وزوجها حسن الرداد، وتدور احداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتم اتهام المحامي نادر مصطفى كمال (حسن الرداد) باختطاف وقتل 4 سيدات، ومع سير الشرطة في التحقيق مع (نادر) للتأكد من كونه هو الجاني أم لا، وضغط متواصل من وسائل الاعلام، يسترجع (نادر) داخل الزنزانة قصة حبه الحزينة مع حنين (إيمي سمير غانم) ، والمسارات التي سارت فيها علاقتهما معًا.

مسلسل نيللى وشريهان

ظهرت الفنانة دلال عبد العزيز كضيفة شرف في مسلسل "نيللى وشريهان" بطولة ابنتيها دنيا وإيمى سمير غانم، وجسدت دور تيتة بطة، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تُجسّد (دنيا) دور فتاة ثرية تُدعى نيللي، وتجسد (إيمي) شخصية فتاة فقيرة تُدعى شريهان، إلى جانب كونهما ابنتا عم، فهما شخصيتان متنافرتان تمامًا، لكنهما تضطران لتنحية الخلافات جنبًا، لحل لغز ميكي، الذي يوصلهم إلى ميراث جدهما مكاوي أبو الخير.

مسلسل في اللا لا لاند

ظهرت أيضا الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أحداث مسلسل "في ال لا لا لاند"، بطولة دنيا سمير غانم كضيفة شرف، وظهرت إيمى أيضا كضيفة شرف في إحدى الحلقات، وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشباب يسافرون إلى إندونيسيا، لكن تحدث بعض المشكلات التى تؤدى إلى عطل فى محركات الطائرة، والتى يضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة، والهبوط بهم إضطراريًا في إحدى جزر تايلاند، ويحاولون أن يخرجوا من الجزيرة بأي طريقة، مما يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية.

فيلم البدلة

شاركت الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أبطال فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى، وجسدت دور "نجاة" والدة "وليد" تامر حسنى، وجسدت إيمى سمير غانم دور دلال عبد العزيز في صباها، وتدور قصة الفيلم حول حمادة (أكرم حسني)، ووليد (تامر حسني) اللذين ولدا في نفس اليوم فاشلين في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية، ويتنكران في زي رجال الشرطة لمقابلة زملائهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيين حقيقيين، وتقع لهما العديد من الأحداث والمشاكل.

مسلسل بدل الحدوتة تلاتة

ظهرت دلال عبد العزيز كضيفة شرف في دور "أم بيلا" ضمن أحداث مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة دنيا سمير غانم، ودار أحداث المسلسل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى بيلا: التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية. والثانية لهفة: تحلم بالشهرة فتستخدم كافة أساليب الكذب للوصول لها. والثالثة لولي: التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد اختفاء أهلها واعتقادها أن العالم انتهى، حتى تتقابل مع جمال الذي يخبرها أن العالم مازال مستمر، فتقرر الخروج والبحث عن والديها.