سهير زكي تروي موقفا غريبا في حفل زفاف: "جدة العروسة ماتت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روّت الراقصة الشهيرة سهير زكي، موقفًا غريبا حدث معها، أثناء إحيائها أحد حفلات الزفاف.

وقالت زكي، خلال لقائها في برنامج "سلام مربع" على شاشة "Atr" تقديم الفنانة فيفي عبده: "كنت بطلت أروح بيوت بعد ما حصلي تطور، قالوا العروسة مش هتتجوز غير لو أنتي جيتي وهندفع اللي أنتي عايزاه، والعروسة جاتلي وقالت عشان خاطري، وقولت حاضر".

وأضافت زكي، أن "جدة العروس كانت تشاهدها في التلفزيون وهي مريضة، وعندما تراها تقوم بسرعة لتشاهدها"، متابعة: "لما روحت الفرح لقيت جدة العروسة قاعدة في الأول، وأنا بقى عماله أديها ومتسلطنة وأرقص، والجدة قاعدة بتقول (الله يا سوسو.. الله يا سوسو) ومبسوطة جدا".

وتابعت: "عندما رقصت في حفل الزفاف على أغنية (أنت عمري) لأم كلثوم، كانت الجدة تدندن مع الأغنية، وفجأة لقيتها ماتت.. وحاولي يخبوا على العروسة وبتاع، ولما عرفت أنا قولت (يا خرابي) وبقيت كل اللي أنا عايزة أعمله إني أمشي وبس".

سهير زكي ممثلة وراقصة مصرية ولدت في 4 يناير 1945 في مدينة المنصورة، عملت في السينما بالتمثيل والرقص في عدة أعمال أبرزها: "أنا اللي أستاهل، الجواز للجدعان، الذئاب، الراجل اللي باع الشمس، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، القرش، فتوة الجبل، الندم، المرايات، القضية المشهورة، الكلمة الأخيرة" وغيرها من الأعمال قبل أن تعتزل الفن في بداية التسعينيات.